Milan, Leao è l’MVP di Marzo: divisa speciale per l’attaccante portoghese – FOTO

Rafael Leao è l’MVP rossonero del mese di Marzo. Per l’attaccante del Milan una divisa speciale per festeggiare

Rafael Leao ha fatto parlare di sè sia per le sue gesta in campo che fuori. Per come ha saputo trascinare il Milan in più di un’occasione soprattutto a Marzo, per questo è stato premiato come MVP del mese:

per l’occasione come riportato dai canali ufficiali del club maglia speciale per il talento portoghese