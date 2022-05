Leao ha una clausola rescissoria di 150 milioni: i dettagli e il rinnovo con il Milan

Come riportato da Daniele Longo, Rafael Leao ha una clausola rescissoria di 150 milioni nel contratto con il Milan.

Inoltre, la società rossonero è al lavoro per il rinnovo e ha la sicurezza che non potrebbe andare via per meno di quella cifra.