Milan, Leao-Giroud: la coppia trascinatrice, tra gol e rinnovi. I due sono gli uomini più importanti della formazione rossonera

Napoli e Milan si aggrappano alle loro coppie di attacco. Per i partenopei, la ditta premiata è quella di Kvara e Osimhen, che torna titolare dopo l’infortunio. Per i rossoneri, ci sono Rafael Leao e Olivier Giroud.

Legati dai gol e legati dai rinnovi. Quello di Giroud è imminente, per quello del portoghese si dovrà aspettare l’esito di questo quarto di finale. Ancora più legati dalle reti: Leao ha mandato in porta Giroud per otto volte; il francese ha restituito il favore in altre due occasioni. Hanno segnato insieme in quattordici partite.