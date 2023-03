Milan, Leao nel modulo funziona solo a metà: ecco i numeri. Con la difesa, il portoghese ha abbassato la media di tiri e soprattutto gol

È un altro Rafael Leao quello che si vede nel Milan post Mondiale, nonché di questo 2023. Una squadra che ha avuto difficoltà e che ha subito un cambio modulo, in cui ad apparire quello più in difficoltà è proprio il portoghese.

Oggi Leao nel nuovo modulo «funziona solo a metà»: o è questione di sbagliare un appoggio oppure non riesce a scattare. I numeri sono la fotografia di questo momento: dal 5 febbraio ad oggi, Leao ha ridotto la media dei tiri nello specchio della porta (d 0,74 a 0,57), dei tiri totali (d 2,89 a 2,43) e in particolare dei gol (da 9 in 27 partita a 0 in 7 ultime uscite). È un Leao che non è coinvolto nel gioco di squadra, come anche dichiarato da Pioli: «Dobbiamo cercarlo di più». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.