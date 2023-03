Milan, Leao: la condizione fisica non è un problema, ecco perché. Il portoghese in allenamento risponde bene, il campo non lo dimostra

Nel caso di prestazioni di Rafael Leao nel Milan post Mondiale la condizione fisica non c’entra. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il fisico del portoghese è più strutturato rispetto a quando arrivò in rossonero quattro anni fa.

Ha assorbito i carichi di lavoro della Serie A e ora è accompagnato da un preparatore personale, Francisco Martins, con cui lavora in particolare sulla forza. Non a caso, le partite che ha saltato sono stato frutto o di una squalifica (vedi Firenze) o di scelta tecnica (contro Sassuolo e Inter).