Milan, Leao a caccia del gol: il ritorno dopo due mesi. Il portoghese è a secco da due mesi esatti, dalla rete contro il Lecce di gennaio

A San Siro, l’obiettivo del Milan è tornare secondi in classifica, approfittando degli scivoloni di Inter e Roma e dello stop della Lazio. Per farlo, ha bisogno di Rafael Leao e dei suoi gol.

Il giocator portoghese non segna da due mesi esatti: era il 14 gennaio, nella gara contro il Lecce. Un blocco che riguarda tutto il 2023 del rossonero: ha siglato solo due reti in questo nuovo anno. San Siro può essere l’occasione per Leao di riprendersi. Lo scrive il Corriere dello Sport.