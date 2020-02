Milan, le ultime sulla formazione: Gabbia verso la seconda da titolare

Non dovrebbe recuperare e quindi essere al 100% Simon Kjaer. Matteo Gabbia partirà titolare per la seconda gara consecutiva

Domenica il Milan affronterà nel lunch match il Genoa di Nicola. La gara, come tutti sappiamo, si giocherà a porte chiuse a causa dell’allarme coronavirus. Non ha ancora recuperato pienamente Simon Kjaer, arrivato al Milan in estate dopo la parentesi di soli sei mesi all’Atalanta.

Verso la seconda da titolare quindi Matteo Gabbia, giovane cresciuto in rossonero che a gennaio sembrava destinato a cambiare aria per far esperienza. Nella gara contro la Fiorentina Gabbia ha dato sicurezza al fianco di Romagnoli e Stefano Pioli si è convinto e punterà nuovamente su di lui.