Milan, le ultime su Belotti: il Gallo piace ma...

Andrea Belotti resta in orbita Milan per la prossima stagione anche se non viene considerato una prima scelta. Le ultime

Il futuro di Andrea Belotti è ancora avvolto nel mistero. Il Gallo è in scadenza di contratto a giugno col Torino e al momento il rinnovo coi granata, pur non escludendolo del tutto, appare molto difficile.

Il Milan, sogno nascosto del centravanti, è interessato al calciatore ma solo come alternativa low cost per l’attacco. Origi è balzato in pole e il sempre più probabile rinnovo di Ibrahimovic al momento tiene lontano Belotti da Milanello. L’occasione a parametro zero è ghiotta ma prima di affondare il colpo Maldini vuole dunque guardarsi intorno. I prossimi mesi saranno decisivi: il Gallo sogna un (difficile) futuro a tinte rossonere.