Milan: le immagini della sessione di allenamento a Milanello

Giornata di allenamento anche quest’oggi a Milanello dove i ragazzi di Stefano Pioli si sono ritrovati in vista di raggiungere la miglior forma possibile per la ripartenza del campionato e del primo impegno di Coppa Italia tra dieci giorni contro la Juve.

Tramite l’account twitter ufficiale della società rossonera, le immagini della sessione odierna.

Starting the month on the right foot 👍🏻

Iniziando il mese di giugno al meglio 👌🏻#SempreMilan@gruppo_a2a pic.twitter.com/0t0XWI05dk

— AC Milan (@acmilan) June 2, 2020