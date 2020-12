Milan-Lazio streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Lazio streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la quattordicesima giornata di Serie A

Milan-Lazio streaming: i rossoneri ospitano i biancocelesti in un match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45. L’ultima fatica del 2020 per gli uomini di Pioli, che con una vittoria sarebbero sicuri di passare il Natale in testa alla classifica. La rosa del Diavolo però è piena di indisponibili: Kjaer, Gabbia, Kessie, Ibrahimovic, Bennacer e anche Rebic e Tonali in dubbio. A San Siro arriva una Lazio rivitalizzata dal successo importantissimo ottenuto contro il Napoli. Sarà una gara dura, probabilmente la più impegnativa della stagione. Vedremo se Romagnoli e compagni sapranno stringere i denti e sorpassare anche questo ostacolo.

Milan-Lazio, streaming e diretta tv

Milan-Lazio è in programma mercoledì 22 dicembre 2020 alle ore 20:45 e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Lazio, ultime e probabili formazioni

MILAN – Lunga e dolorosa la lista degli indisponibili per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà ancora fare a meno di Kjaer, Gabbia, Bennacer e Ibrahimovic. In dubbio, inoltre, restano ancora Rebic e Tonali. In difesa dunque, a protezione di Donnarumma, agiranno Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo sicuro di una maglia da titolare è Krunic. Al suo fianco, qualora non dovesse recuperare Tonali, potrebbe essere arretrato Calhanoglu. Saelemaekers, Brahim Diaz e uno tra Rebic e Hauge invece agiranno dietro all’unica punta Leao.

LAZIO – Inzaghi dovrà fare a meno di Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares. In dubbio ancora invece Correa. In difesa, a protezione di Reina, giocheranno Luiz Felipe, Hoedt e Radu. A centrocampo agiranno sulle fasce Lazzari e Marusic, mentre nel cuore della mediana vedremo Milinkovic, Escalante e Luis Alberto. Coppia d’attacco formata da Immobile e Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Milan-Lazio, i precedenti con Di Bello

Sarà Marco Di Bello l’arbitro designato a dirigere il big match di mercoledì sera a San Siro tra Milan e Lazio, a coadiuvarlo Peretti e Fiorito, quarto uomo Sacchi mentre al Var opereranno Irrati e Paganessi. Sono 9 i precedenti tra Di Bello e il Milan: 6 vittorie rossonere, un pareggio e due sconfitte; 13 invece le gare dirette dal fischietto pugliese: 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.