Intervenuto su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato del possibile ritorno di Ante Rebic e Tonali contro la Lazio:

«Sono tanti i giocatori indisponibili per Stefano Pioli, oggi a Milanello si è provata poco la formazione ma sarà fondamentale per capire chi recupererà contro la Lazio la rifinitura di domani. Per Rebic e Tonali 24-30 ore che potrebbero fare la differenza come confermerà anche oggi in conferenza stampa Stefano Pioli».