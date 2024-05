Calciomercato Milan, Ibrahimovic ACCELERA per il centrocampista! La clausola non spaventa, ecco perchè

Calciomercato Milan, Ibrahimovic accelera per Ugarte, centrocampista del PSG: la clausola rescissoria da 60 milioni di euro non spaventa

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan avrebbe intenzione di accelerare per Ugarte, centrocampista difensivo del PSG. Ibrahimovic in particolare vorrebbe portare a Milanello il ragazzo utilizzando Jorge Mendes come sponda.

La clausola rescissoria da 60 milioni di euro non spaventa: il Diavolo infatti vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Filtrano segnali positivi.