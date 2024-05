Pobega rientra in campo ed ESULTA: il post social del centrocampista – FOTO

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è tornato ieri sera in campo dopo il lungo infortunio: il post social dell’italiano

La serata di ieri sera è stata importante in casa Milan non solo per il ritorno alla vittoria e la conseguente qualificazione matematica alla prossima Supercoppa Italiana ma anche per il rientro in campo di Tommaso Pobega.

Il centrocampista italiano ha esultato sui propri profili social: incubo ormai alle spalle.