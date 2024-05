Adarabioyo Milan, un club di Premier League torna alla carica. Le NOVITA’ sul futuro del difensore che lascerà il Fulham

Tosin Adarabioyo, accostato anche al calciomercato Milan che dovrà sostituire Kjaer a fine stagione, lascerà il Fulham a parametro zero in estate.

Secondo quanto riportato da Nizaar Kinsella su X, in testa alla corsa per il difensore inglese di origini nigeriane ci sarebbe il Newcastle, che è tornato alla carica nelle ultime ore. Inoltre, il club rossonero non è l’unico rivale dei Magpies, infatti ci sarebbero anche il Tottenham e altri club di Premier League.