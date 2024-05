Rinnovo Theo Hernandez, il futuro del francese è ad un BIVIO: ecco tutti i dettagli in vista della prossima sessione di mercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Theo Hernandez è ad un bivio: rinnovo con il Milan o accettare le avance di un altro club.

La sensazione è che qualcosa sia cambiato in questa stagione tra il terzino francese e il club rossonero, con le prossime settimane che saranno decisive per capire cosa succederà in estate. Al momento, il Bayern Monaco è il club che è più interessato al francese.