Donnarumma Milan, il PSG SORPRENDE l’ex rossonero! Futuro deciso, tutti i dettagli

Donnarumma-Milan, il PSG rassicura il portiere italiano: pronto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026

Importante aggiornamento fornito da Nicolò Schira sul futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan.

Il club francese infatti avrebbe deciso di cominciare i colloqui per il rinnovo dell’estremo difensore italiano, attualmente in scadenza a giugno del 2026. Il nuovo accordo prevede la scadenza fissata al 30 giugno 2028 o 2029. Il portiere vuole rimanere in Francia nonostante le voci sulla Juve.