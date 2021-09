Milan Lazio, sfida tra estremi difensori: Maignan vs Reina

Milan e Lazio sono pronte a scendere in campo e dare spettacolo. Sfida nella sfida sarà il confronto tra i due portieri, Maignan e Reina

Il Milan, in vista della sfida contro la Lazio, ha pubblicato un focus sul confronto tra i due portieri, Mike Maignan e Pepe Reina, ex del match.

«Il duello tra i pali è anche la sfida tra gli unici due portieri che nelle prime due giornate hanno generato un’occasione da gol: Maignan per Leão contro la Samp, Reina con un assist per il gol di Felipe Anderson in Lazio-Spezia. Due portieri molto coinvolti nella costruzione del gioco delle rispettive squadre, due estremi difensori dal profilo diverso ma dalla sicura affidabilità. Con lo spagnolo che è anche uno degli ex della sfida di San Siro: 13 le sue presenze in rossonero tra il 2018 e il 2019».