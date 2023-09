Milan Lazio, ballottaggio aperto a destra: il dubbio di Pioli

Milan-Lazio, persiste in casa rossonera il ballottaggio sulla corsia di destra: Florenzi potrebbe essere confermato ai danni di Calabria

Come riportato da Sky, in casa Milan è aperto un importante ballottaggio per quanto riguarda il ruolo di terzino destro in vista della sfida di domani contro la Lazio.

Calabria non è infatti al 100% e dunque potrebbe essere confermato Florenzi. Pioli scioglierà le riserve solo a ridosso del match.