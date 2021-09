Milan Lazio, Sarri ora ha scelto: a San Siro con le cinque stelle

L’allenatore della Lazio ha preso la sua decisione definitiva: Maurizio Sarri sceglie cinque giocatori offensivi anche contro il Milan

Cambio di mentalità. Questo è stato il mantra dell’estate biancoceleste, caratterizzata dal passaggio da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri. E, a proposito di mentalità, Sarri sembra aver preso una decisione importante: una Lazio a 5 stelle.

Dopo aver schierato Akpa Akpro contro l’Empoli, il tecnico con lo Spezia ha rilanciato Luis Alberto, creando così una squadra molto offensiva. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, con lo spagnolo in campo, Milinkovic-Savic ha il compito di dare un contributo maggiore in fase di non possesso e di copertura. E poi c’è quel tridente offensivo, che a San Siro dovrebbe essere ancora una volta formata da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. Insomma, un rischio che Sarri sembra disposto a correre anche contro il Milan. Perché il buon Maurizio non è certo tipo che si snatura e cambia strada. La decisione ormai è stata presa: contro i rossoneri potrebbe esser la prova del nove.

