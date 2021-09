Milan Lazio, si va verso un San Siro gremito: il numero dei biglietti venduti per la sfida di domenica sera. Tifosi rossoneri ancora presenti

Dopo più di un anno di astinenza e il ritorno sugli spalti in occasione della sfida con il Cagliari, i tifosi rossoneri rispondono ancora presente e lo fanno riempendo San Siro per la gara tra Milan e Lazio: a tre giorni dalla partita sono stati 34 mila i biglietti già venduti, con un sold out che si fa sempre più vicino.

Ora diventa una vera e propria corsa per accaparrarsi gli ultimi tagliandi, ma ciò che è certo è che domenica una bolgia guiderà i ragazzi di Pioli verso la vittoria.