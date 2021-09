Milan Lazio, ospite speciale sugli spalti di San Siro: di chi si tratta

Milan Lazio, un ospite speciale sugli spalti di San Siro per sostenere i giocatori rossoneri durante la gara: di chi si tratta

Ospite speciale a San Siro: Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, è infatti sugli spalti per sostenere i rossoneri impegnati nel match contro la Lazio. L’olandese è stato immortalato dalle telecamere, così come Andriy Schevchenko, anche lui presente allo stadio.

Leggera, sana pressione per i giocatori di Pioli impegnati in campo che sanno di essere osservati da una leggenda assoluta del club.