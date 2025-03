Milan Lazio, Pellegatti deluso: «Non voglio drammatizzare ma questa cosa la davo ormai per certa»

Milan Lazio, Carlo Pellegatti, noto giornalista, è deluso dalla mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League

Intervenuto a Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Non voglio drammatizzare, ma in 14 giorni abbiam buttato via 5 anni. Per tornare alla musica della Champions League, al minimo, devono passare 19 mesi, due estati, un Natale, due Pasque, due compleanni. Sono un’eternità 19 mesi e siamo condannati al martedì e mercoledì, il dio del calcio ci portasse il giovedì occupato, in poltrona come dal 2014 al 2021. Io tutto avrei scommesso ma non che i futuri anni, compreso questo, il Milan non fosse di default in Champions League. Il peggio era passato, fra i primi quattro sempre: invece, noni».