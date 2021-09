Milan Lazio: mai così tanti pareggi come contro i biancocelesti

Milan Lazio: i biancocelesti sono la squadra contro cui i rossoneri hanno ottenuto più pareggi in Serie A. Ecco i numeri dei precedenti

Domenica pomeriggio, ore 18, il Milan affronterà la Lazio in quella che è la gara valevole per la terza giornata di Serie A. Una curiosa statistica colpisce la sfida di San Siro: i biancocelesti sono la squadra contro cui i rossoneri hanno pareggiato più partite in campionato (67V, 59N, 30P).

Inoltre il Milan ha realizzato 247 gol contro la Lazio, e solamente contro la Fiorentina (253) hanno fatto meglio nel massimo campionato.