Milan Lazio, Kessie e Ibrahimovic partiranno titolari?

Kessie e Ibrahimovic non hanno ancora giocato una partita ufficiale in stagione con il Milan per infortunio. Con la Lazio titolari?

Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic non hanno ancora giocato una partita ufficiale. Il centrocampista e l’attaccante sono infatti appena rientrati dai rispettivi infortuni ma entrambi scalpitano per giocare.

Come riporta il Corriere dello Sport, i due potrebbero essere schierati dal primo minuto contro la Lazio da Stefano Pioli. Due grandi ritorni in campo in vista, dunque, per il Milan.