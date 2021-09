Milan Lazio, Immobile a rischio? L’attaccante non si allena con l’Italia

Alla vigilia di Italia-Lituania, il ct Roberto Mancini deve fare i conti con gli infortuni di due pedine importanti. All’allenamento odierno infatti non hanno partecipato Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo.

Per il centravanti della Lazio un affaticamento muscolare. Probabile a questo punto un rientro anticipato nella Capitale per il biancoceleste, in attesa di valutare le sue condizioni in vista della gara con il Milan.