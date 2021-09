Milan Lazio: Ibrahimovic parte dalla panchina, Rebic titolare

Contro la Lazio Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina, al suo posto titolare Ante Rebic come prima punta del Milan

Ancora pochi minuti e si parte. Ibra scalpita da giorni, vorrebbe spaccare il mondo, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Proprio per questo, per evitare inutili rischi, Pioli gli concederà uno spezzone di gara contro la Lazio, però Pioli si affiderà inizialmente a Rebic, tenendo lo svedese in panchina.

Sarà il croato a guidare l’attacco affiancato da Leao, Bhahim Diaz e Florenzi.