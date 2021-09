Milan Lazio: il dualismo tra Pedro e Ibrahimovic

Pedro sarà tra i protagonisti più attesi di Milan Lazio, anche per un passato che si lega a Zlatan Ibrahimovic. I dettagli

Nel giro di poche settimane si è già preso la Lazio, come perfettamente dimostrato nell’intervista di ieri ai canali ufficiali. Ora per Pedro c’è un esame molto importante, ossia quello della scala del calcio. E il tutto fa pensare a corsi e ricorsi storici.

Come riportato da Il Messaggero, questo porta a rispolverare dei vecchi precedenti, più che favorevoli, contro i rossoneri. Il 13 settembre 2011, ai tempi del Barcellona, lo spagnolo ha siglato il primo gol in Champions League proprio ai rossoneri, che ha affrontato in totale nove volte,perdendo soltanto in due occasioni, di cui una al Meazza. Inoltre molto si lega all’ex compagno Ibrahimovic. E anche in questo caso i precedenti sorridono a Pedro, che no ha mai perso contro lo svedese, mandandolo addirittura in panchina al Barcellona.

