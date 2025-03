Milan Lazio, Cassano distrugge i rossoneri! Attacco a Furlani, l’ha detto veramente

Milan Lazio, Antonio Cassano, ex calciatore rossonero, ha fortemente criticato il Diavolo dopo la sconfitta di San Siro: le dichiarazioni

Intervenuto a Viva El Football, Antonio Cassano ha parlato così dopo Milan–Lazio:

PAROLE – «Furlani non ha competenze nel mondo del calcio, non sa scegliere né i giocatori né gli allenatori. Avrebbe dovuto assumersi maggiori responsabilità. Aveva scelto Fonseca, per poi mandarlo via e prendere Conceiçao, che ha le sua colpe. Da quando è arrivato non ho ancora visto una partita fatta bene, ho visto solo spezzoni di risse, poco equilibrio e confusione, una specie di Mourinho due. La gara di ieri è stata veramente brutta, quasi peggio del famoso 5-0 a Bergamo. Quindi anche l’allenatore ha le sue responsabilità. Ieri (domenica, ndr) Nuno Tavares ha fatto vedere a Theo come si fa il terzino sinistro, ha fatto una partita clamorosa tra attacco e difesa. Theo prende 5 milioni, Leao 8. L’unico che ha dato tutto è stato Reijnders, ha giocato in qualsiasi posizione, tra centrocampo e attacco. La squadra è nona in classifica, non si vede una partita decente e nessuno che tira fuori gli attributi».