Milan, Lazetic scalda i motori: in gol con la Serbia U19

Marko Lazetic riprende confidenza con il gol. L’attaccante del Milan ha segnato un gol con la Serbia U19 nella gara di qualificazione agli Europei contro l’Olanda vinta per 2-1.

Per il classe 2004 valutazione in corso a Milanello. Le opzioni sono mandarlo a giocare in prestito per fare esperienza o tenerlo come risorsa in rosa e fargli accumulare minuti con la Primavera.