Milan Lang, il presidente del Bruges: «Ricevute diverse offerte»

Il presidente del Bruges Bart Verhaeghe ha parlato dell’interesse del Milan in estate per Noa Lang. Le sue parole

Bart Verhaeghe, presidente del Club Bruges, ha parlato così delle voci di un interessamento del Milan per Noa Lang. Le sue dichiarazioni a Nieuwsblad.be.

«Noa ha ricevuto diverse offerte, alcuni club hanno dialogato con lui, come Milan o Leeds. Per noi aveva il via libera di andarsene, ma alla fine ha scelto di restare. È un ragazzo molto selettivo: ha ricevuto una proposta da 18 milioni dal Lille ma l’ha rifiutata. Alla fine ha preso la decisione e ci ha detto di voler rimanere. Ora puntiamo molto sul suo carattere e la sua classe.»