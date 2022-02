Milan, la stagione di Tonali è super e in Serie A è primatista assoluto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sandro Tonali sta disputando una stagione di altissimo livello, certificata anche dall’assist per Leao di ieri sera. Inoltre, è primatista assoluto in Serie A, come riporta il sito ufficiale del Milan:

«Sandro Tonali è il più giovane centrocampista con più di un gol e più di un assist all’attivo in questa Serie A (due reti e due passaggi vincenti)».