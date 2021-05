Milan, la nuova maglia disponibile in pre-ordine: il comunicato

In vista del suo lancio ufficiale, la nuova Home Authentic Jersey per la stagione 2021/22 sarà disponibile in pre-order in negozio e online da oggi, venerdì 7 maggio.

I tifosi che prenoteranno la nuova Home Authentic Jersey entro martedì 11 maggio alle 10:00 CEST, riceveranno la maglia all’interno di un VIP pack da collezione senza alcun costo aggiuntivo.

La nuova maglia creata da PUMA celebrerà il concetto di “Move Live Milan” e sarà svelata ufficialmente nei prossimi giorni.