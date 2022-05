Milan, la difesa è un bunker: ma occhio alla qualità del Sassuolo

Al Milan basterà non prendere gol contro il Sassuolo per festeggiare il titolo. I neroverdi saranno però un osso duro

Il Milan si affida alla sua difesa d’acciaio per l’ultimo ostacolo verso lo Scudetto. A conti fatti, ai rossoneri basterà semplicemente non prendere gol per festeggiare. I numeri fanno ben sperare: in Serie A la squadra di Pioli ha preso solo 2 gol nelle ultime 10 partite.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però, il Sassuolo si presenta come un osso duro per Kalulu, Tomori &co. Il Sassuolo ha infatti uno dei reparti offensivi migliori del campionato (64 gol fatti, solo due in meno del Milan) e con tanta qualità. Ci sarà molto lavoro da fare.