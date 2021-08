Kalulu: il jolly a disposizione di mister Pioli per dare fiato alla difesa

Kalulu è pronto a iniziare una nuova stagione al Milan, mettendosi a disposizione di Stefano Pioli con un ruolo da jolly. Oltre a Florenzi e Calabria, il mister rossonero potrà infatti contare anche sul difensore francese.

Classe 2000, alla sua prima stagione con il club di via Aldo Moro ha collezionato 13 presenze in campionato mettendo a segno anche una rete molto pesante. Ora Kalulu è determinato a mettersi in gioco e farsi trovare pronto quando servirà dare il cambio sulla fascia destra. E chissà che Pioli non decida di provare all’esigenza anche come uno dei due centrali di difesa.