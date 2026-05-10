Neanche la Champions porta Vlahovic: destino già segnato

Vlahovic ancora in gol con la Juve, ma il suo futuro sembra lontano dai bianconeri e anche dal Milan: un club avanti a tutti

Dusan Vlahovic potrebbe aver trascinato la Juventus in Champions League per poi giocarla da un’altra parte. Ed è questo il paradosso che gira da settimane attorno all’attaccante serbo. Perché il problema non è più tecnico. O almeno, non soltanto.

La sensazione è che tra la Juve e Vlahovic si sia consumato qualcosa che va oltre i gol, oltre i momenti buoni e quelli pessimi. La qualificazione Champions aiuta tutti a respirare. Anche i conti. Anche il mercato. Ma non sembra sufficiente per rimettere davvero in piedi il rapporto tra il club e il numero 9.

Due gol appena tornato per mettere il suo marchio sullo sprint per il quarto posto, ma anche per dirsi addio nel modo migliore perché questo sembra il destino del serbo. Troppi mesi complicati, troppe discussioni attorno al contratto e soprattutto uno stipendio diventato enorme dentro la nuova idea economica bianconera.

La Juventus ha rimandato qualsiasi discorso a fine campionato, ma sembra che il rinnovo sia sempre più lontano. Anche perché Vlahovic continua ad avere mercato all’estero. Si parla tanto di Barcellona negli ultimi giorni, che resta forse la destinazione preferita, ma qualcosa potrebbe muoversi in Premier ed è da tenere d’occhio anche la Germania con il Bayern Monaco che qualche informazione l’ha presa.

Vlahovic, anche il Milan più lontano: costi troppo alti

All’orizzonte c’è sempre il Milan. Il nome di Vlahovic piace, è evidente. A chi non piacerebbe un attaccante del genere? Però oggi la pista rossonera sembra molto più fredda. Il motivo è semplice: costi troppo pesanti.

Vlahovic sempre più lontano dal Milan (Instagram Dusan Vlahovic) – Milannews24.com

L’ingaggio è alto, le incertezze sono tante e poi la situazione all’interno della società non attrae certo il calciatore. L’incertezza su Tare e Allegri pesa e non poco nella trattativa, così come il dubbio Champions.

Attualmente il Milan non è certo il contesto ideale per rilanciarsi. Allora l’idea più concreta porta lontano dall’Italia. Nelle prossime settimane si capirà tutto. Intanto Vlahovic resta lì, sospeso. Ancora decisivo per la Juventus, ancora pesante dentro le partite che contano. Ma con quella sensazione addosso che la sua storia in Italia sia ormai arrivata vicino all’ultima pagina.