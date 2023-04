Milan Juventus Femminile 3-3: pari pirotecnico al Vismara

Il Milan femminile ospita la Juventus per il match valido per la sesta giornata di poule Scudetto: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Centro Sportivo Vismara) – Il Milan femminile affronta la Juventus nel match valido per la sesta giornata della poule Scudetto. Le rossonere due volte in svantaggio recuperano prima dallo 0-2, poi dal 2-3.

Milan Juventus femminile 3-3: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

1′ Gol Nystrom – Prima azione della partita dopo appena 19” e dopo un’azione corale la svedese di testa batte Giuliani

5′ Prova a reagire il Milan, attenta la difesa bianconera

11′ Occasione Piemonte – ripartenza delle rossonere con la palla che arriva alla numero 18 del Milan che controlla e davanti a Peyraud Magnin prova a scavalcarla con uno scavetto. Tiro impreciso.

19′ Ritmi alti con la Juventus a caccia del secondo gol e il Milan del pari

25′ La Juve gestisce con il possesso e prova a fare male con verticalizzazioni alle spalle della difesa

29′ Tiro Nystrom – la 6 bianconera prova la conclusione dal limite, blocca Giuliani

35′ Continua a spingere la Juventus, Milan in difficoltà

38′ Tiro Cantore – ripartenza bianconera con la numero 9 che si mette in proprio e arrivata al limite dell’ area calcia. Conclusione fuori

44′ Gol Lenzini – errore in marcatura di Fusetti che legge male la traiettoria ne approfittano le bianconere con un cross sul secondo palo per la 71 che arriva in corsa e con un tiro in diagonale batte Giuliani

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia la ripresa

48′ Occasione Piemonte – la rossonera riceve palla si gira e calcia e rischia di sorprendere Peyraud Maignan

49′ Ancora pericolosa Piemonte – dagli sviluppi di calcio d’angolo la 18 rossonera ci prova con un tiro al volo, conclusione alta

51 ‘ GOL PIEMONTE – la terza volta è quella buona, la rossonera di mette in proprio, semina il panico tra la difesa avversaria e accorcia le distanze

53′ GOL VIGILUCCI – pareggia il Milan con un gran colpo di testa della 17 rossonera

55′ Partita bellissima, tutte e due le squadre alla ricerca del terzo gol

57′ Occasione Nouwen – batti e ribatti in area bianconera, ci prova prima Dompig poi il difensore delle rossonere, salva la difesa

63′ Gol Nystrom – errore di Fusetti che porta alla conclusione la numero 6 che firma la doppietta personale

66′ GOL DOMPIG – Mischia in area bianconera che premia la numero 99 che sulla linea di porta di testa firma il 3-3

75′ Tutte e due le squadre a caccia del gol vittoria

85′ Tiro Buonansea – sugli sviluppi di calcio d’angolo la bianconera ci prova al volo, tiro alto

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: Dompig – PAGELLE

Milan Juventus femminile 3-3: risultato e tabellino

Reti: 1′ 63′ Nystrom; 44′ Lenzini; 51′ Piemonte; 53′ Vigilucci; 66′ Dompig

Milan femminile (4-2-3-1): Giuliani, Thrige, Nouwen, Fusetti, Bergamaschi; Adami (84′ Mascarello), Grimshaw; Dompig (75′ Soffia), Vigilucci, Dubcova (46′ Thomas) ; Piemonte. All. Ganz. A disp. Sevenius, Carage,, Fedele, Dubcova, Crevacore, Babb

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai (46′ Nilden), Boattin; Caruso, Gunnarsdottir, Cernoia (69′ Pedersen); Cantore (82′ Duljan), Nystrom, Bonansea. All. Montemurro. A disp. Forcinella, Gama, Simon, Schatzer, Beerensteyn.

Arbitro: Lovison di Padova

Ammonite: 29′ Piemonte; 63′ Nilden

Milan Juventus Femminile: il pre-partita