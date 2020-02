Le ultime sulla probabile formazione della Juventus per la partita di Coppa Italia di domani sera contro il Milan

Domani sera per la partita contro il Milan in Coppa Italia ci saranno delle modifiche di formazione nella Juventus e Maurizio Sarri farà un po’ di turnover. In porta non ci sarà Szczesny, fresco di rinnovo, ma giocherà Gianluigi Buffon. In difesa potrebbe riposare uno tra Bonucci e De Ligt con Rugani pronto a giocarsi una chance.

Sulla corsia di destra giocherà Mattia De Sciglio, ex rossonero. Cambi in attacco e a centrocampo. Sarri non dovrebbe più schiarare gli esterni, ma potrebbe usare un 4-3-1-2 con Aaron Ramsey alle spalle di CR7 e Paulo Dybala.