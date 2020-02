Milan: vietato sbagliare contro la Juve, rossoneri subito al lavoro

Giornata complicata quella di oggi, Pioli ha parlato alla squadra

Una sconfitta molto difficile da digerire quella di ieri per il Milan. La squadra dopo il doppio vantaggio non è stata in grado di alzare la testa e chiudere il match. Oggi il tecnico a parlato con il gruppo a Milanello, c’è massima concentrazione in vista dell’impegno di Coppa Italia.

Contro la Juventus vietati passi falsi: resta l’unico obiettivo

La Coppa Italia rappresenta l’unica fonte di salvezza in questo momento per i rossoneri. L’avversario non sarà facile. La Juventus di Sarri, squadra di grande personalità ma che vive un momento non semplice. Bisogna approfittarne subito.