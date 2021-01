Milan-Juventus coi rossoneri davanti in classifica: non accadeva dal 2015

Milan-Juventus dopo il successo della passata stagione i rossoneri possono sperare nella seconda vittoria di fila contro la Juventus

Dopo il 4-2 dello scorso luglio, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2010, quando sulla panchina rossonera c’era Leonardo.

Milan e Juventus non si affrontano in Serie A con i rossoneri davanti alla Vecchia Signora in classifica dal novembre 2015; in quell’occasione, tuttavia, i bianconeri trovarono il successo per 1-0, grazie alla rete di Paulo Dybala.