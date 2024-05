Dimarco, che stoccata al Milan! «Per un interista un gol nel derby è qualcosa di speciale»

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Federico Dimarco ha celebrato l’Inter. La stoccata anche al Milan

PAROLE – «Milano è la città dove sono nato, è sempre nel mio cuore. A Sion abbiamo vissuto il momento più difficile, quando abbiamo perso il nostro primo figlio che sarebbe dovuto nascere prima di Nicholas e Chloe. Ho pensato di smettere quando non giocavo quasi mai. Quella di Sion è stata una scelta personale, non me ne pento; ma è stato un periodo difficile perché alla prima partita mi sono rotto il quinto metatarso ed ero in difficoltà perché nessuna squadra mi voleva. L’infortunio mi ha dato tanta forza, anche se ero consapevole di non essere ancora pronto per giocare nell’Inter. Quando sono tornato ho capito che potevo acquisire quel qualcosa che mi mancava solo giocando nell’Inter. Per un interista fare un gol nel derby è qualcosa di speciale. Non è facile giocare nella squadra per cui tifi, quando vinci sei felice ma quando perdi ti senti sottoterra. Cosa direbbe il Dimarco tifoso al Dimarco giocatore? Di scendere in campo e onorare la maglia. L’Inter va trattata coi guanti».