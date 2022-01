Milan Juventus: ballottaggio sulla trequarti, Diaz o Krunic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Juventus: Stefano Pioli non avrebbe ancora scelto la formazione per domenica. È chiaro ballottaggio sulla trequarti

Il Milan affronta la Juventus nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Stefano Pioli non avrebbe ancora scelto la formazione che domenica scenderà in campo.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, vi sarebbe un chiaro ballottaggio tra Krunic e Diaz per la trequarti, il secondo leggermente in vantaggio sul primo.