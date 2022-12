Milan, Jungdal può partire in prestito: su di lui club dall’estero

Andreas Jungdal può lasciare il Milan nel prossimo mercato di gennaio. Il portiere classe 2002 verrà ceduto in prestito

Andreas Jungdal può lasciare il Milan nel prossimo mercato di gennaio. Il portiere classe 2002 non ha trovato spazio in rossonero e, nonostante un contratto fino al 2024, vorrebbe cercare minuti altrove. L’idea del club è di cederlo in prestito.

Come confermato dal suo agente John Sivabaek a Tipsbladet, ci sono stati dei sondaggi da parte di alcuni club dall’estero nelle ultime settimane.