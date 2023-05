Milan Inter, ecco i due «uomini da derby»: la duttilità di Krunic e… Uno è il centrocampista bosniaco, l’altro è Saelemaekers

Un derby è composto da due tipi di giocatori. Ci sono gli uomini che i derby li decidono con una giocata o con un gol e giocatori che i derby li equilibrano, li indirizzano, li segnano nell’arco dei novanta minuti. La Gazzetta dello Sport ha scelto due per squadra. Per il Milan, sono Saelemaekers e Krunic.

Il primo è l’uomo di fascia, che sostituirà molto probabilmente Leao: non ci sarà più la giocata del portoghese, ma ci sarà un equilibrio tattico grazie al giocatore nato all’Anderlecht. Krunic è la marcia in più dei rossoneri. Si classifica il bosniaco a riserva, ma è diventato uno dei titolari nel momento in cui Pioli ha spostato Bennacer sulla trequarti. È uno degli uomini chiave perché è duttile: può ricoprire diversi ruoli ed è in grado di fare entrambe le fasi. Non eccelle in qualcosa, ma sarà fare tutto. Loro sono la risposta ai due giocatori chiave scelti dal quotidiano per l’Inter: Darmian e Mkhitaryan.