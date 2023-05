Milan Inter, Theo Hernandez «shocking»: le pagelle. Rimandato il terzino rossonero, che non ha dato spunti nell’Euroderby di andata

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Theo Hernandez, all’indomani della sconfitta del Milan contro l’Inter nella semifinale di andata di Champions League:

La Gazzetta dello Sport: 4,5 – «Shocking come il viola dei suoi capelli. In una partita senza Leao non può sparire e diventare ordinario. Giocate pericolose: mezza»

Corriere dello Sport: – 5 – «Complicato per lui partire palla al piede come contro la Lazio»