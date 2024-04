Milan Inter, la squadra giocherà per Pioli? Il tecnico: «No, ecco cosa deve succedere nel derby»

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan Inter in conferenza stampa, ha chiarito se la squadra dovrà giocare per lui o no

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, Stefano Pioli ha chiarito se la squadra dovrà giocare per lui o no nel derby. Le sue dichiarazioni.

SI ASPETTA SEGNALI PER LUI DALLA SQUADRA – «La squadra non deve giocare per me, ma per se stessa, per il club e per i tifosi. Mi aspetto una prestazione da squadra vera che vuole vincere la partita».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN INTER