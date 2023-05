Milan Inter, la moviola: ecco gli episodi chiavi del match. Non c’era rigore, ma Theo Hernandez e Krunis scherzano con il fuoco

In Milan Inter, l’arbitro Manzano poteva fare meglio. Al 30′ del primo tempo assegna il calcio di rigore per i neroazzurri: per lui Kjaer ha sgambettato Lautaro Martinez. Manuera dal Var perché lo richiama e segnala che nulla di ciò è accaduto e il rigore viene ricoverato.

In chiave cartellini, a rischiare ancora sono i rossoneri: Theo Hernandez la passa liscia con Dumfries in due occasioni, nell’ultima andando vicino alla sanzione. Krunic, già ammonito, viene graziato per un colpo alle costole a Bastoni in area. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.