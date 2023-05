Milan Inter, mosse e contromosse: ecco i piani di Pioli e Inzaghi. Per il tecnico rossonero, dubbio fino all’ultimo minuto

La prima sfida all’interno della sfida tra Milan e inter è quella tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Per il tecnico rossonero, il quadro completo si avrà solo quando si capirà se Leao sarà della partita o meno. Più probabile che non ci sia. Così, ecco che Saelemaekers sarà ala sinistra nel 4-2-3-1, come viso contro la Lazio. Krunic sarà chiamato ad impostare e non sarà una novità, mentre la forza dirompente rossonera arriverà dalle gambe di Theo Hernandez.

Al di là degli uomini, nei tre derby visti finora Pioli ha sembrato cambiato tattica: cambiamenti frutti di momenti del Milan diversi. Il classico e aggressivo del primo; quello spento fisicamente e mentalmente del secondo. Questa sera, c’è il quarto: quello con Bennacer sulla trequarti. Pioli vuole far rivedere il Milan versione europea di aprile.

Per quanto riguarda le mosse di Inzaghi, invece, non ci sono dubbi. In chiave difensiva, il tecnico neroazzurro vuole arginare due pericoli rossoneri: Giroud e Theo Hernandez. L’attaccante francese ha già fatto male all’Inter in più e importanti occasione. Con l’assenza di Leao, il terzino sarà l’uomo che salterà e che creerà i principali problemi alla difesa dell’Inter. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.