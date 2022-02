Milan Inter, le ultime di formazione in casa nerazzurra: c’è un ballottaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan e Inter in campo domani sera a San Siro per il derby di Coppa Italia: la probabile formazione di Inzaghi

Solo un dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista del match d’andata delle semifinali di Coppa Italia di domani sera tra Inter e Milan.

Ballottaggio sulla fascia destra tra Dumfries e Darmian, con l’olandese favorito. In difesa rientrerà Skriniar dopo il riposo di Genova, mentre in attacco Lautaro Martinez dovrebbe essere preferito per una maglia da titolare a Sanchez per affiancare Dzeko. Probabile convocazione – la prima in nerazzurro – per Gosens: l’ex Atalanta potrebbe giocare uno scampolo di partita nel secondo tempo. Per Correa invece si deciderà dopo la rifinitura di oggi se portarlo o meno in panchina.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.