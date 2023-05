Milan Inter, Giroud e Dzeko: gli intrecci del passato dei due bomber. Giroud ad un passo dall’Inter, ma non solo

Milan Inter sarà anche una questione di gol e le due squadre di Milano si affidano a due bomber esperti: Giroud contro Dzeko. Due numeri nove che hanno un filo rosso che li lega: entrambi sono state vicini a firmare con la squadra rivale. Il bosniaco nel 2009, il francese solo due anni. Il destino (o la fede per Giroud) hanno voluto le rispettive maglie.

Per Giroud, che ha messo fine alla maledizione che incombeva sulla maglia numero 9 del Milan, il derby è speciale. Lui che fa gol pesanti e importanti, uno di questi è arrivato in occasione della stracittadina dello scorso anno. Una vittoria che è stata tappa fondamentale dello scudetto vinto dalla squadra di Pioli.

Per Dzeko, l’uomo di Coppa di Inzaghi in grado di scavalcare le gerarchie e mettersi alle spalle Lukaku, c’è stata la rete neroazzurra più anziana nella storia del derby, in occasione della Supercoppa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.