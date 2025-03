Milan Inter, la finale di Coppa Italia potrebbe portare questi guadagni!

Milan Inter, la qualifica alla finale di Coppa Italia vale oro: i rossoneri potrebbero guadagnare questo, Le ultimissime notizie

L’ultimo obiettivo rimasto per il Milan è la Coppa Italia. Nel cammino dei rossoneri c’è il doppio derby con l’Inter in semifinale.

Andare in finale vale 2 milioni di euro, che possono diventare 4,6 vincendo il trofeo. Alzare la Coppa vorrebbe poi dire ottenere la qualificazione in Europa League che porterebbe 4,3 milioni nelle casse del club. In più accedere in finale garantirebbe la partecipazione alla Supercoppa Italiana.